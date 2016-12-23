IKEA'dan şifonyer düşmesiyle ölen çocukların ailelerine 50 milyon dolar

İsveçli mobilya devi IKEA'nın, ABD'de şifonyerlerin üzerlerine devrilmesiyle ölen üç küçük çocuğun ailesine 50 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiği açıklandı.

Çocukların ailelerinin avukatları, türünün en büyüklerinden biri olan tazminatın, meselenin ciddiyetini yansıttığını söyledi.

İki yaşındaki Camden Ellis, yine iki yaşındaki Curren Collas ve 23 aylık Ted McGee adlı küçük çocuklar, Malm adlı şifonyerlerin üzerlerine devrilmesiyle hayatlarını kaybetmişlerdi.

IKEA'dan yapılan açıklamada "Uzlaşma henüz mahkemede onaylanmadı, dolayısıyla bu aşamada yorum yapmamız uygun olmaz" denildi.

IKEA geçen Haziran'da söz konusu şifonyerleri Kuzey Amerika piyasasından çekmişti.

Şirket başta, şifonyerlerin duvara sabitlenmesi tavsiyesinde bulundu, ancak Şubat ayında bir başka çocuğun ölümüyle ürünün piyasadan çekilmesi kararı alındı.

Avukatlar, tazminatın aileler arasında paylaşılacağını belirtti.

Ayrıca anlaşmanın bir parçası olarak IKEA'nın üç çocuğun anısına hastanelere 50'şer bin dolar bağış yapmayı ve çocuk güvenliği alanında faaliyet gösteren bir yardım kuruluşuna 100 bin dolar vermeyi kabul ettiği açıklandı.

Avukat Alan Feldman BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu bir çocuk ölümünde alınan en büyük tazminat miktarı oldu ve yaşananların ciddiyetini yansıtıyor. Üç küçük çocuk tamamen önlenebilir kazalarla hayatını kaybetti" dedi.

Ölümler nedeniyle ABD Tüketici Ürünleri Güvenlik Komisyonu, şifonyerlerin düşme tehlikesiyle ilgili bir eğitim kampanyası yapmıştı.