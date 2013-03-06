IKEA'da köfte ve sosisten sonra bademli kek skandalı!

Geçen haftalarda içeriğinde at etine rastlandığı köfte ve sosislerin satışını durduran İkea bu kez de aralarında Almanya'nın da bulunduğu 23 ülkedeki mağazalarında bademli kek satışının durdurdu.

İsveçli mobilya üreticisi İkea, Çin'de yayımlanan Şanghay Daily gazetesindeki 'keklerde yüksek miktarda dışkıdan bulaşan kolibasiline rastladığı' haberinden sonra bu kararı aldı. İkea açıklamasında, geçen kasım ayında Çin gümrük yetkililerinin ‘Taarta Chokladkrokant' türündeki bin 800 keki piyasadan çekmiş olduğunu hatırlattı. Bir İkea sözcüsü, bu keklerin kesinlikle mağazalarda satışa sunulmadığını söyledi.

Şirketin Çin sözcüsü Yla Magnuson da iddiaları geri çevirerek, “Bulunan bakterilerin insan sağlığına zararlı olmadığını biliyoruz” dedi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Almanya'dan yapılan açıklamada ise Çin'e gönderilen keklerin, Almanya'daki İkea mağazalarında da satışa sunulup sunulmadığının araştırıldığı belirtildi. Haber üzerine ihtiyati tedbir olarak bademli kek satışının durdurulduğu açıklandı.

İkea, son haftalarda sosis ve köftelerinde at eti tespit edilmesi üzerine 25 ülkedeki mağazalarında bu ürünlerin satışını durdurmuştu.