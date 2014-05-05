IKEA'da 71 yıl sonra bir ilk

IKEA'nın efsanevi kurucusu Ingvar Kamprad şirketteki tüm resmi görevlerini bıraktığını açıkladı. 88 yaşındaki Kamprad IKEA'yı 1943'te babasının verdiği harçlıkla kurmuş ilk satışını da resimdeki kulübede gerçekleştirmişti. 71 sene sonra ilk kez IKEA yönetimi Kamprad'sız olacak.

IKEA'nın kurucusu Ingvar Kampard IKEA yönetim kurulundaki tüm görevlerini bıraktığını açıkladı. IKEA'yı 1943 yılında kuran Kamprad böylece 71 yıl sonra IKEA'nın yönetim kurulunda yer almayacak. IKEA'nın 88 yaşındaki kurucusu şirketin fahri danışmanı olarak görev alacak.

IKEA'yı yakından takip eden uzmanlar Kamprad'ın şirketi potansiyel satın almaya karşı mirasçılarına bırakmak için bu hamleyi yapmış olabileceğini belirtiyor.

Ingvar Kamprad CEO'luk görevini 1986'da bırakmıştı. Son yıllarda ise mevcut CEO ile mağaza sayısında artış sağlamadığı için çatışmıştı. Kamprad yönetim kurulu başkanlığı görevini de geçtiğimiz sene bırakmış ancak yönetim kurulundaki varlığını devam ettirmişti. Kamprad bu kararıyla yönetim kurulundan tamamen çıkmış oldu.