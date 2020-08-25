IKEA yıldönümü şerefine 70 yıllık eski kataloglarını erişime açtı

İsveç’in mobilya devi IKEA 70’inci yıldönümü şerefine 1950’den bugüne yayınladığı katalogları internette erişime açtı.

Bloomberg’in haberine göre, tüm dünyada 53 ülkede 433 mağazası bulunan IKEA, monte edilebilir ürünleri ve sürekli stokları yenilenen basit tasarımlı ürünleriyle hazır mobilya endüstrisinin devleri arasında yer alıyor. 1943’te kurucusu Ingvar Kamprad’ın kibrit, kurşun kalem, kartpostal satışıyla kurduğu işi yıllar içinde ‘mobilya için süpermarket’ konseptiyle gitgide yaygınlaştı.

2020 yılında 70’inci yıldönümünü kutlayan şirket internet sitesindeki ‘müze’ bölümünde yıldönümüne özel eski kataloglarını yayınladı. Kataloglarda ikonik sandalyeler, dönemin ruhunu yansıtan mobilya ürünleri ve retro olarak nitelenebilecek tasarımlar bulunuyor.

Müşterilerin kendilerinin monte ettiği basit tasarımlı ürünler ekonomide tüketicilerin birleştirilmesine katkı sağladıkları ürünlere yüksek değer verdiklerinin bir kanıtı olarak ‘Ikea etkisi’ adıyla literatüre dahi girdi. IKEA’nın Türkiye’de de yedi mağazası ve iki satış ve sipariş noktası bulunuyor.