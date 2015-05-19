IKEA yatakta kahvaltı veren kafe açıyor

İsveç merkezli şirket IKEA, "yatakta kahvaltı" hizmeti verecek yeni bir uygulamaya gidiyor. İlk olarak Londra’da açılacak pop-up kafede müşterilere yatakta kahvaltı verilecek.

"IKEA Breakfast in Bed Cafe" isimli pop-up kafe, 19-20 Mayıs tarihlerinde Shoreditch’te hizmet verecek.

Tek veya çift kişilik yatak, farklı yastık alternatifleri ve konsepte uygun müzik hizmetinin verileceği IKEA Breakfast in Bed Cafe’de, geleneksel İskandinav kahvaltısı özel olarak eğitilmiş personel tarafından servis edilecek.Uygulamanın IKEA’nın yeni yatak modellerinin tanıtım kampanyası çerçevesinde hayata geçmesi planlanıyor.

Türkiye'de bu uygulamayı içeren bir kafe açıp açmayacakları henüz bilinmiyor.