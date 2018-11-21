IKEA Türkiye: IKEA Group kararına Türkiye operasyonu dahil değil

İstanbul, 21 Kasım (DHA) – IKEA Türkiye, IKEA Group’un önümüzdeki birkaç yıl içinde toplam 7 bin 500 kişinin işten çıkarılmasının planlandığını duyurması üzerine, yazılı bir açıklama ile IKEA Türkiye’nin işten çıkarma planına dahil olmadığını duyurdu.

IKEA Türkiye’den yapılan açıklama şöyle:

“IKEA Group’un önümüzdeki iki yıl içerisinde gerçekleştireceği organizasyonel yapılanmanın kapsamına IKEA Türkiye dahil değildir.

“IKEA Türkiye operasyonu, MAYA Holding A.Ş’nin ana hissedarı olduğu Mapa Mobilya ve Aksesuar A.Ş tarafından yürütülmektedir.

“IKEA Türkiye 2018 yılında iki yeni mağaza açarak yaklaşık bin kişilik doğrudan ve dolaylı yeni istihdam yaratmıştır. IKEA Türkiye, aynı organizasyonel yapıyla faaliyetlerini sürdürmeyi planlamaktadır.”