IKEA markası 9 milyar euroya satıldı

Uluslararası mağazalar zinciri IKEA, Inter IKEA’ya 9 milyar Euro'ya satıldı. Inter IKEA, IKEA markasını kullanmaya devam edecek.

IKEA, adının merkezi Hollanda’da bulunan Interogo Vakfı tarafından Inter IKEA'ya 75 milyar krona (9 milyar Euro) satıldı. Interogo Vakfına bağlı bir şirket olduğu için vakıf IKEA markasını kullanmaya devam edecek.

İsveç'te yayımlanan Dagens Industri gazetesinin haberine göre, Inter Ikea’nın gelecekte IKEA markasını kullanma hakkını elinde tutmak için söz konusu miktarı Interogo’ya ödediği açıklandı. IKEA markasını satan vakıf da satın alan şirket de IKEA’nın kurucusu Ingmar Kamprad’a ait. Vergi ödememek için her türlü yolu mübah gören Kamprad bu satış sayesinde daha az vergi ödeyecek.

En zengin iş adamları sıralamasında dünyada dördüncü ve Avrupa’da ilk sırada yer alan Kamprad sahibi olduğu IKEA’yı 1982 yılında bir vakfa bağışladığını açıklamıştı. Ancak geçtiğimiz yıl İsveç Devlet Televizyonu ( Svt) Kamprad’ın IKEA’yı bağışladığını söylediği vakfın kendisi ve ailesi tarafından denetlendiğini ve vergi kaçırmak için böylesi bir manevraya başvurduğunu açığa çıkarmıştı.

Kamprad 1989 yılında büyük bir gizlilik içinde vergi cenneti olmakla bilinen Liechtenstein’de Interogo Vakfı’nı kurdurdu. IKEA Markasını ve tüm şirketi vakfa devretti. IKEA’nın gelirlerinin % 70’i doğrudan vakfa gidiyor. Mağazalar, hisse senetleri, taşınmaz malları denetiminde bulunduran Inter Ikea’nın hisse senetlerinin tamamı Interogo Vakfına ait. IKEA ayrıca tüm mağazalarında yaptığı satış tutarlarının % 3’ünü Vakfa bağışlıyor. Böylelikle bağışladığı miktarın vergisini ödemekten kurtuluyor.

Vakıf Herbert Oberhuber ve Johannes Burger ile Marxer&Partner adlı Avukatlık Firmasının yer aldığı “Konsey” tarafından yönetiliyor. Ancak “Konsey” tamamıyla Kamprad ailesinin yer aldığı bir komitenin denetiminde. Veto etme hakkı bulunan Kamprad Ailesi her türlü kararı aldırtma veya engelleme gücüne sahip.

Eski bir Nazi olan Kamprad’ın çoğunluğu Avrupa’da olmak üzere Dünyanın 43 ülkesinde 235 IKEA satış mağazası bulunuyor. Çocuk emeğini sömüren ve sendikal hakları ihlal eden tekellerin mallarını satmakla suçlanan IKEA sendika düşmanı tutumu ile tanınıyor.

2005 yılında Türkiye pazarına giren İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da 5 satış mağazası bulunan IKEA emekçi ve sendika düşmanı tutumunu Türkiye’de de sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta bir basın toplantısı yapan Koop-İş Genel Başkanı Eyüp Alemdar IKEA yöneticilerinin sendikadan çıkmaları için çalışanlara baskı yaptıklarını belirtmiş, şirketin sendika düşmanı tutumunu protesto etmek için eyleme gideceklerini açıklamıştı. (firatnews)