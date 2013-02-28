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Yaşam

IKEA köfteden sonra sosis satışını da durdurdu

İsveç'in ünlü mobilya mağazası Ikea içinde at eti tespit edilen köftelerden sonra beş ülkede sosis satışını da durdurdu

28 Şubat 2013 13:06

Ikea'da satılan "Kötbullar" adlı köftenin içinde at eti bulunmasından sonra firma son olarak beş ülkede sosis satışını da durdurdu.

İsveç Gıda Denetleme Kurumu, Çek Cumhuriyeti'ndeki Ikea'da meydana gelen skandalın ardından Ikea'nın İsveç'in Lidköping kentinde bulunan tedarikçisinden gelen yeni örneklerde de yüzde 1 ila 10 oranında at eti tespit edildiğini doğruladı.


'Brezilya'dan geldi'


Ikea'nın sözcüsü Ylva Magnusson "Elbette bu durumu çok ciddiye alıyoruz" diyerek, böyle bir durumun bir daha yaşanmaması için yeni yollar üzerinde çalıştıkları açıklamasını yaptı.

İsveç Radyosu'nun haberine göre İsveç Gıda Denetleme Kurumu içinde at eti barındıran teslimatın büyük kargolar halinde ve dondurulmuş şekilde Avrupa ülkeleri ile Brezilya'dan geldiğini bildirdi.

(Deutsche Welle Türkçe)

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