IKEA köfteden sonra sosis satışını da durdurdu

Ikea'da satılan "Kötbullar" adlı köftenin içinde at eti bulunmasından sonra firma son olarak beş ülkede sosis satışını da durdurdu.

İsveç Gıda Denetleme Kurumu, Çek Cumhuriyeti'ndeki Ikea'da meydana gelen skandalın ardından Ikea'nın İsveç'in Lidköping kentinde bulunan tedarikçisinden gelen yeni örneklerde de yüzde 1 ila 10 oranında at eti tespit edildiğini doğruladı.



'Brezilya'dan geldi'



Ikea'nın sözcüsü Ylva Magnusson "Elbette bu durumu çok ciddiye alıyoruz" diyerek, böyle bir durumun bir daha yaşanmaması için yeni yollar üzerinde çalıştıkları açıklamasını yaptı.

İsveç Radyosu'nun haberine göre İsveç Gıda Denetleme Kurumu içinde at eti barındıran teslimatın büyük kargolar halinde ve dondurulmuş şekilde Avrupa ülkeleri ile Brezilya'dan geldiğini bildirdi.

(Deutsche Welle Türkçe)