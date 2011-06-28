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Yaşam

IKEA kahve makinalarını geri çağırdı

IKEA, Första kahve, çay demliğini satın alanların ürünü iade edip, paralarını geri alabilecekleri belirtildi.

28 Haziran 2011 03:00

T24 -

IKEA Türkiye'nin internet sitesinde yer alan duyuruda IKEA, Första kahve, çay demliğini satın alanların ürünü iade edip, paralarını geri alabilecekleri belirtildi.

Duyuruda, Första cam demlik ürününü alan kişilerin demliği kullanmayı bırakmaları istenirken, cam demlik, üzerinde bulunan metal sapın baskı oluşturması nedeniyle beklenmedik kırılmalara ve buna bağlı olarak da yanma ve yaralanmalara neden olabildiğinin belirlendiği ifade edildi.

IKEA'nın geri çağırmalarda, 'müşterilerinin güvenliklerini tehlikeye atmamak' ilkesiyle hareket ettiğinin altı çizilen duyuruda şu ifadelere yer verildi.

"IKEA, Första kahve, çay demliği satın almış müşterilerinden, hemen ürünü kullanmayı bırakmalarını ve ardından IKEA mağazalarına giderek, ürünü iade edip paralarını geri almalarını rica ediyor. Cam demlik, üzerinde bulunan metal sapın baskı oluşturması nedeniyle beklenmedik kırılmalara ve buna bağlı olarak da yanma ve yaralanmalara neden olabilmektedir.

IKEA, müşterilerinin güvenliğini tehlikeye atmamak ilkesiyle Första demlik satın almış müşterilerinin ürünü iade etmeleri konusunda duyarlı davranarak, bu ürünü satın alan müşterilerinden iade etmelerini rica etmektedir. IKEA olarak bu durumun yaratabileceği rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz."



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