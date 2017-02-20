IKEA, 'kadınsız' katalog için özür diledi

İsveç merkezli mobilya ve ev eşyaları zinciri IKEA, İsrail şubesinin yayınladığı katalog için özür diledi.

Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler için tasarlanan ve içinde kadın imgesi bulunmayan özel katalog hakkında açıklamada bulunan IKEA sözcüsü Josefin Thorell, "Katalog bizim tarafımızdan yayınlanmadı. Bu kesinlikle Ikea markasının temsil ettiği şey değildir” dedi.

​İsveç haber ajansı TT’ye konuşan Thorell, İsrail şubelerinin bir tüketici grubuna ulaşmaya çalışırken hata yaptığını ifade etti.

Thorell, kataloğun kaç adet basıldığı hakkında bilgi vermedi.

​İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 11’ini oluşturan Haredi Yahudileri, tutuculukları ve laik bir toplum anlayışını reddetmeleriyle biliniyor.

IKEA daha önce de benzer bir nedenle özür dilemek durumunda kalmıştı. 2012 yılında Suudi Arabistan için hazırlanan katalogdaki kadınlar, diğer ülkeler için basılan kataloglarda görünmelerine rağmen, foto rötuşlama tekniğiyle silinmişti.