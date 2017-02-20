T24 LogoT24 Logo
Yaşam

IKEA, 'kadınsız' katalog için özür diledi

Mobilya devi IKEA, gelen tepkiler üzerine, İsrail şubesinin hazırladığı 'kadınsız' katalog için özür dilemek zorunda kaldı

20 Şubat 2017 19:12

İsveç merkezli mobilya ve ev eşyaları zinciri IKEA, İsrail şubesinin yayınladığı katalog için özür diledi.

Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler için tasarlanan ve içinde kadın imgesi bulunmayan özel katalog hakkında açıklamada bulunan IKEA sözcüsü Josefin Thorell, "Katalog bizim tarafımızdan yayınlanmadı. Bu kesinlikle Ikea markasının temsil ettiği şey değildir” dedi.

​İsveç haber ajansı TT’ye konuşan Thorell, İsrail şubelerinin bir tüketici grubuna ulaşmaya çalışırken hata yaptığını ifade etti.

Thorell, kataloğun kaç adet basıldığı hakkında bilgi vermedi.

​İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 11’ini oluşturan Haredi Yahudileri, tutuculukları ve laik bir toplum anlayışını reddetmeleriyle biliniyor.

IKEA daha önce de benzer bir nedenle özür dilemek durumunda kalmıştı. 2012 yılında Suudi Arabistan için hazırlanan katalogdaki kadınlar, diğer ülkeler için basılan kataloglarda görünmelerine rağmen, foto rötuşlama tekniğiyle silinmişti.

 

ETİKETLER

ikeakadınisrailyahudiHaredi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24