IKEA'da bir gece: Kar nedeniyle mağazada mahsur kalan müşteri ve çalışanlar, mobilyaların üzerinde uyudu

T24 Dış Haberler

Danimarka'da çıkan kar fırtınası nedeniyle müşteri ve çalışanlar geceyi mahsur kaldıkları IKEA mağazasında geçirmek zorunda kaldı.

Kar yüksekliğinin 30 santimetreye ulaştığı Aalborg kentinde en az 25 müşteri ve çalışan evlerine gidemedi.

BBC'nin aktardığına göre mağazada mahsur kalanlar sergilenen mobilyaların üzerinde uyudu, içerideki yemekleri yedi ve televizyon izledi.

Mağazanın yanında bulunan oyuncakçıda çalışanların da IKEA'dakilere katıldığı belirtildi.

Sabah saatlerinde mağazada kalanlara tarçınlı çörek ve kahve verildikten sonra vedalaşıldı.

300'den fazla kişi de yine hava koşulları nedeniyle Aalborg'daki havalimanında mahsur kaldı. Polis, bölgede otomobil kullanılmamasını tavsiye etmişti.