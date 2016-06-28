IKEA, 6 çocuğun ölümüne neden olan ürününü geri çağırıyor

İsveç menşeli mobilya firması Ikea, ABD'de 27 yılda 6 çocuğun ölümüne neden olan şifonyerleri geri çağırma kararı aldı.

ABC News'nin haberine göre, ABD Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (CPSC), 1989'dan bu yana devrilen şifonyerlerin altında kalan 6 çocuğun yaşamını yitirmesi, 36'sının da yaralanması üzerine Ikea'nın 29 milyon ürünü gönüllü olarak geri çağıracağını açıkladı.

CPSC'ten, televizyon kanalına gönderilen açıklamada, ölümlerden dördünün duvara sabitlenmeyen şifonyerlerin devrilmesi sonucu meydana geldiğini belirtildi.

Firmanın çağırdığı 29 milyon şifonyer için müşterilerine geri ödeme veya tamir teklifi sunduğu, 2002-2016 yılları arasında üretilen şifonyerler için tam geri ödeme yapılacağı, bu tarihten öncesine ait ürünler için ise mağazalarda geçerli olacak indirim kuponu verileceği kaydedilen açıklamada, Ikea'nın müşterilerin isteği doğrultusunda şifonyerlerin sabitlenmesi için evlere ekip göndereceği, ekipler gelene kadar şifonyerlerin çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklanması gerektiği ifade edildi.

Ikea, gönüllü geri çağırma ile ilgili açıklamasında, ürünlerin duvara sabitlenmesinin önemini anlatmak amacıyla geçen yıl haziran ayında bir onarım kiti programının uygulamaya sokulduğu, bu kapsamda şifonyerleri sabitlemek için ürünle birlikte verilen malzemeleri kullanmayan müşterilere yaklaşık 300 bin tamir kiti dağıtıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Firmamız, tamir programının etkili olup olmadığını değerlendirmek için CPSC ile yakın irtibat halindedir. Bir çocuğun daha şifonyerin devrilmesi sonucu yaşamını yitirmesi üzerine ürünleri geri çağırma kararı aldık." ifadesine yer verildi.

Şirket açıklamasında, devrilme riskini en aza indirerek ürün güvenliğini artırmak için CPSC ile iş birliğine devam edileceği belirtildi.

Jaquely Collas, 2 yaşındaki oğlunun 2014'te devrilen şifonyerin altında kalarak hayatını kaybetmesinin ardından geçen yıl Ikea'ya dava açmıştı. Collas, Ikea'ya "ön kısmı ağır" ürünlerin tehlikeli olabileceği konusunda müşterileri uyarmadığı suçlamasında bulunmuştu. İkea ise üretim hataları ve yetersiz uyarı suçlamalarını reddetmişti.