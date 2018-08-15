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İKÇÜ Senatosu'ndan ABD'ye kınama

İZMİR, (DHA)- İZMİR Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), aldığı senato kararıyla Türk ekonomisine yönelik spekülatif atakları nedeniyle ABD'yi kınadı

15 Ağustos 2018 15:46

İZMİR, (DHA)- İZMİR Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), aldığı senato kararıyla Türk ekonomisine yönelik spekülatif atakları nedeniyle ABD\'yi kınadı.
İKÇÜ Senatosu tarafından alınan kararda, \"İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Senatosu olarak ABD yönetimi tarafından uluslararası hukuk hiçe sayılarak, tek taraflı gümrük vergileri iki katına çıkarılarak ve zorbalıkla döviz üzerinden manipülasyon yapılarak, Türk ekonomisinin hedef alınmasını şiddetle kınıyoruz. Büyük bir ferasetle, Türkiye\'ye karşı ilan edilmiş olan ekonomik ve finansal savaşın doğrudan iradesine, istiklal ve istikbaline yönelik bir tehdit olduğunu algılayarak tepkisini ortaya koyan milletimizle birlikte, gereken bütün tedbirleri alan hükümetimizin ve devletimizin yanında, üzerimize düşen bütün görev ve sorumlulukları yerine getirmeye hazırız\" denildi.

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