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Dünya

IKBY’den İran’a top atışı tepkisi

'İran'ın Erbil Başkonsolosu çağrılacak'

04 Temmuz 2017 14:50

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İran’ın Kürdistan bölgesinin sınırlarına düzenlediği top atışlarını kınayarak, İran'ın Erbil Başkonsolosu’nun çağrılacağını bildirdi.

Erbil merkezli Rudaw sitesinin haberine göre, IKBY’nin Dışilişkiler Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran’dan Kürdistan topraklarını ve sivil halkı bombalamaya son vermesi talep edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Biz iyi komşuluk ve içişlerine karışmama prensiplerine bağlıyız. Biz, İran İslam Cumhuriyeti ile kendisine muhalif gruplar arasındaki sorunların bir parçası değiliz. Kürdistan Bölgesi'nin sınır bölgelerinde yaşayan göçebelerin, köylülerin ve sivil halkın İran İslam Cumhuriyeti'nin top atışlarının kurbanı olmasını istemiyoruz.”

Açıklamada, IKBY’nin İran'ın Erbil Başkonsolosu'nu çağıracağı ifade edildi.

İran'ın dün sınır bölgelerine düzenlediği top atışları sonucu bir sivil ve Doğu Kürdistan Emekçiler Partisi'nin (Komele) 4 peşmergesi yaralandı. Maddi hasara da yol açan bombardımandan dolayı 3 köy boşaltıldı.

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IKBYİranIrak Kürt Bölgesel YönetimiErbilRudawDoğu Kürdistan Emekçiler PartisiKomele

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