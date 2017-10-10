IKBY'den AB ve BM'ye arabuluculuk çağrısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, bağımsızlık referandumu sonrası Bağdat’la yaşadıkları krizde Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler’e (BM) arabuluculuk çağrısı yaptı. Barzani, “Erbil ile Bağdat arasında ciddi bir diyaloğun başlatılması için AB ve BM olumlu rol üstlenebilir” dedi.

Rudaw’ın haberine göre, Neçirvan Barzani Erbil’de AB’nin yeni Irak Büyükelçisi Ramon Blecua ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Barzani görüşmede, ‘Kürdistan Bölgesi’nin referandumdan önce olduğu gibi şimdi de Bağdat’la ciddi bir diyalog arzu ettiğini’ belirtti; “Hiçbir sorun şiddet ve gerginlikle çözülmez, tek çözüm yol diyalog ve karşılıklı anlayıştır” dedi.

"AB her türlü desteğe hazır"

Barzani, BM, AB ve uluslararası toplumun Erbil ile Bağdat arasında diyalog zeminin hazırlanması konusunda olumlu rol üstlenebileceğini kaydederek, “Kürdistan halkı referandumla isteğini açıkladı. Şimdi, diyalog ve müzakerelerin yolundaki engeller kaldırılmalı ve bölgedeki istikrar korunmalı” diye konuştu.

Ramon Blecua ise BM’nin gözetiminde Erbil ile Bağdat arasında ciddi bir diyalog başlatılmasını temennisinde bulunarak, “Bu açıdan uygun zeminin sağlanması için AB her türlü desteye hazır” ifadesini kullandı.