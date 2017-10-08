IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye: Düğümü çözmek kolay değil ama...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, "Türkiye’yle olan düğümü çözmek çok kolay değil ama ilişkilerin eski seviyesine dönmesi için çaba göstermeliyiz” dedi.

Neçirvan Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) heyeti, Kürdistan İslami Birlik (Yekgırtu) heyetiyle birlikte, Değişim Hareketi’yle (Goran) görüştü. Görüşme sonrası Rûdaw’a konuşan Barzani, gündeme ilişkin mesajlar verdi.

Toplantının, Yekgırtu lideri Selahaddin Behaeddin’in inisiyatifiyle gerçekleştiğini belirten Başbakan, “Bugün Kürdistan Bölgesi’nde mevcut olan bütün sorunlar hakkında çok açık bir toplantı yaptık. Bu toplantıda konuşulan şeylerin, gelecekte de bu şekilde toplantılar yapabilmemiz için önemli olduğunu söyleyebilirim. KDP ve Goran arasındaki durumlar için de çözüm bulmamızı umuyorum” dedi.

Goran tarafına, toplantıların devam etmesini önerdiklerini belirten Başbakan, “Buna hazır olduğumuzu söyledik. Goran kendi içinde toplantı yapacak, bunu bekliyoruz. Ortak bir düşünceye varmak için bundan sonra yeniden toplantı yapabiliriz” diye konuştu.

Bağdat’la görüşmeler

Bağdat yönetimiyle, sorunları diyalog yoluyla çözmek istediklerini vurgulayan Barzani, şöyle devam etti:

“Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin tavrı açıktır. Referandum sonrasında Bağdat’la ciddi görüşmeler yapmayı talep ediyoruz. Görüşmelerin ön koşulsuz olarak diyalog masasında yapılmasını istiyoruz. Bu en iyi çözümdür. Bağdat’ın, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne baskı uygulanması için konuyu diğer ülkelere, Türkiye’ye, İran’a taşıması, hiç kimsenin çıkarına değildir. Ne Irak’ın, ne Kürdistan Bölgesi’nin ne de o ülkelerin çıkarınadır. Bu sorunun Irak içinde diyalog masasında çözülmesi en uygun yoldur.”

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum’un, taraflar arasında görüşmelerin başlaması için önümüzdeki hafta inisiyatifi alacağını söyleyen Barzani, “Bu, olumlu bir sonuca ulaşmamız için iyi bir fırsattır” dedi.

Türkiye ile ilişkiler

“Türkiye’yle olan düğümü çözmek çok kolay değil ama ilişkilerin eski seviyesine dönmesi için çaba göstermeliyiz” diyen Barzani, şöyle devam etti:

“Kürdistan Bölgesi’nde yaptığımız, daha önce de vurguladığımız gibi, Bağdat’tan ümidimizi kesmemizin sonucuydu. Hiçbir komşumuz için tehdit değiliz. Komşu ülkelerle olan dostluk, ekonomik, siyasi, toplumsal ilişkilerimizi hep daha ileriye taşımak istiyoruz. Referandum konusunun Irak’la ilgisi var ve bu Irak çerçevesinde çözülmeli. Bu sorunu Bağdat’la çözüme ulaştırmamız için onlar da yardımcı olmalı.”

Barzani, 1 Kasım’da yapılması kararlaştırılan başkanlık ve parlamento seçimlerine ilişkin, “Partiler henüz seçimlerin yapılmasıyla ilgili uzlaşabilmiş değil, toplantı yapılıp karar verilecek” ifadesini kullandı.