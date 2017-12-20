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Dünya

IKBY’de sular durulmuyor; muhalif partiler hükümetten çekilme kararı aldı

Goranlı Meclis Başkanı Yusuf Muhammed de istifa etti

20 Aralık 2017 19:32

Memur maaşlarının ödenmemesi, gecikmesi ve alınan kemer sıkma önlemlerini nedeniyle başlayan protestoların devam ettiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde, muhalefetteki Goran (Değişim Hareketi) ve Komel (Kürdistan İslami Topluluk) partileri hükümetten çekilme kararı aldı. 

Eski IKBY Başkanı Mesud Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Rudaw Goran ve Komel’in hükümetten çekilme kararı aldığını ve bu iki partiye üye hükümetteki bakanların istifa edeceği duyuruldu. Rûdaw’a konuşan Komel Sözcüsü Rebwar Hamed ''Goran ile birlikte hükümetten çekilme kararı aldık'’ derken; Reuters da benzer bir haberi Goran kaynaklarına dayandırarak abonelerine servis etti. 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Meclisi Başkanı Yusuf Muhammed’in de istifa ettiği belirtildi.

IKBY'de maaşların aylardır ödenmemesi ve yolsuzluklara karşı başlayan protesto gösterilerinde 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Aynı zamanda Goran'a yakın televizyon kanalı NRT de kapatılmıştı.

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