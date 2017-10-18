IKBY'de başkanlık seçimi hazırlıkları askıya alındı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, bölgede iki hafta sonra yapılması öngörülen başkanlık ve milletvekili seçimlerine ilişkin hazırlıkların askıya alındığını duyurdu.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, "1 Kasım tarihinde düzenlenmesi öngörülen seçimlerle ilgili hazırlıklar, bölgede meydana gelen son gelişmeler ve hiçbir adayın başvuruda bulunmaması nedeniyle geçici olarak askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada hazırlıkların ne zaman başlayacağına IKBY Parlamentosu'nun karar vereceği belirtildi.

IKBY Başkanı Mesud Barzani, başkanlık ve milletvekili seçimlerinin 1 Kasım'da düzenleneceğini açıklamıştı.