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IKBY'de 2 parti, hükümetten çekildi

IKBY meclisinde Goran'ın 24, Komel'in ise 6 milletvekili bulunuyor

21 Aralık 2017 16:10

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefet cephesindeki Goran (Değişim) Hareketi ve İslami Toplum Partisi (Komel), 3 gündür devam eden protesto gösterileri sonrası hükümetten çekildiklerini duyurdu. 

IKBY'de yer alan Süleymaniye kentinde üç gündür devam eden gösterileri görüşmek üzere bir araya gelen Goran Hareketi ve Komel politbüro üyeleri, toplantı sonrası IKBY'nin 8'inci hükümetinden çekilme kararı aldı.

Goran ve Komel'in resmi internet sitelerinden yapılan açıklamada, "Bölgenin durumunun değerlendirilmesi için birkaç gündür devam eden toplantı sonrası Komel ve Goran aldıkları ortak karar doğrultusunda hükümetten çekildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, koalisyondan çekilmenin yanı sıra Goran'ın, IKBY Meclis Başkanlığı'nı da bırakacağı belirtildi.

IKBY'nin 8'inci hükümetinin kabinesinde Goran, "Peşmerge, Maliye, Ticaret, Din İşleri, Yatırım bakanlıklarına", Komel de "Çevre ve Ziraat bakanlığına" sahipti.

Eski IKBY Başkanı Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile siyasi çekişme içerisinde olan Goranlı bakanlar, Ekim 2015'te Başbakan Neçirvan Barzani tarafından görevden azledilmelerine rağmen resmi bir şekilde istifa etmemişti.

Goran Hareketi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) güçlü olduğu Süleymaniye kent merkezinde, öğretmenlerin geciken ücretlerine ve yolsuzluklara karşı başlayan protestolar kısa sürede kitlesel gösterilere dönüşmüştü.

Süleymaniye kent merkezinde başlayan gösteriler daha sonra birçok ilçeye yayıldı. Göstericiler birçok parti binası ve kamu binasını ateşe verirken çıkan olaylarda, şu ana kadar 5 kişi öldü, 93 kişi yaralandı.

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