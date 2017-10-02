IKBY, Şii lider Sistani'nin çağrısına uydu: Biz hazırız

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Iraklı Şii lider Ayetullah Ali Sistani'nin çağrısı üzerine Bağdat ile müzakerelere hazır olduklarını açıkladı.

IKBY'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Çoğu Kürdistan partileri temsilcileri olarak, büyük merci Sistani'nin çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz. Sistani'nin diyaloğa dönülmesi çağrısı başvurduğumuz yolla örtüşüyor. Diyalog, Bağdat ve Erbil arasında askıya alınan konuların çözümünde tek yoldur" denildi.

Bu girişimin barış, toplumsal güvenliği sağlama ve şiddet ile tehdidi bertaraf etmede önemli olduğu belirtilerek, "Mercinin girişiminden hareketle Irak hükümetiyle direkt ve ciddi müzakerelere hazır olduğumuzu duyuruyoruz" ifadesine yer verildi.

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İbadi: Petrol gelirlerini verin, maaşları ödeyelim

Sputnik’in haberine göre Bağdat da bu sabah yaptığı açıklamayla, IKBY'den Bağdat ile diyaloğa geçebilmesi için referandum sonuçlarını iptal etmesini istedi.

Bu arada Irak Başbakanı Haydar el İbadi, IKBY'nin elde ettiği petrol gelirlerinin Bağdat'a aktarılması konusunda ısrar etti ve bu gelirlerin IKBY'deki Kürt memurların maaşlarını ödemek için kullanılacağını söyledi.

IKBY dün Bağdat'ın 'memur maaşlarının ödenmesi' konusunda sunduğu rakamın kendileri için yeterli olmadığını açıklamıştı.