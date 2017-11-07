IKBY: Rosneft’le imzaladığımız anlaşmanın uygulanması şimdilik gerçekçi değil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu Finans ve Ekonomi Komitesi Başkanı İzzet Sabir, Rus enerji şirketi Rosneft’le Kürt petrolünün yüzde 70 kadarının satın alınmasına ilişkin yaptıkları anlaşmanın uygulanmasının şimdilik gerçekçi olmadığını, şirketin Bağdat’la görüşmeler gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Sabir, Erbil'in Rosneft'le imzaladığı anlaşma çerçevesinde, bölgedeki petrol hacminin yüzde 60 ilâ 70'i kadarının Rus gaz devi tarafından dünya fiyatlarının altında satılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Sabir "Anlaşmanın bu maddesi yerine getirilmeyecek, zira Kürdistan bölgesinin ihracatı (Irak ordusunun tartışmalı bölgelerin kontolünü alma operasyonlarının ardından) günde 700 bin varilden 200 bin varile düştü. Bu da Rosneft'in Kürdistan'la imzaladığı anlaşmanın uygulanması için Bağdat'la görüşmeler gerçekleştirmesi gerektiği anlamına geliyor" dedi.

Sabir, anlaşmanın bir kısmının Bağdat'a devredilebileceğini de ifade etti.