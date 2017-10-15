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IKBY, Irak'ın 'referandumu iptal edin' talebini reddetti

Irak, müzakereler için referandumun iptal edilmesini şart koşmuştu

15 Ekim 2017 18:51

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin yardımcılarından Hemin Hawrami, Irak'ın müzakereler için şart koştuğu '25 Eylül'deki bağımsızlık referandumunu iptal edin' talebini reddettiklerini açıkladı.

Kerkük'te gerginlik devam ederken Süleymaniye'nin Dukan ilçesinde bir araya gelen IKBY Başkanı Mesud Barzani ve Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum görüşmesinin sonuçları belli oldu.

"Askeri tehditler karşısında kendimizi savunuruz"

Sputnik'in aktardığı habere göre, Barzani'nin yardımcılarından Hemin Hawrami, Irak'ın müzakelerin ön köşulu olarak sunduğu "25 Eylül'deki bağımsızlık referandumunu geçersiz kılın" maddesini reddettiklerini söyledi.

Tarafların krizin barışçıl yöntemlerle çözülmesini istediklerini  yinelediklerini vurgulayan Hawrami, Irak ordusundan gelen 'askeri tehditler' karşısında kendilerini savunacaklarını belirtti.

Hawrami, Bağdat'la görüşmelerin başlaması durumunda ise söz konusu müzakerelere tüm Kürt partilerinin ortak katılacağının ve tek taraflı görüşmeler yapılmacağının altını çizdi.

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