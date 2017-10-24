T24 LogoT24 Logo
Dünya

IKBY: Haşdi Şabi'nin Türkiye sınırındaki saldırısını püskürttük

Irak ordusundan bir sözcü, bölgede çatışma yaşanmadığını söyledi

24 Ekim 2017 16:32

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Şii Haşdi Şabi milislerinin Türkiye sınırında Kürt petrolünü taşıyan boru hattı yakınlarında peşmerge güçlerine saldırdığını açıkladı. IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin sözcüsü Hemin Hawrami ise saldırının sınırın 40 kilometre güneyinde düzenlendiğini, milis güçlerinin peşmergeler tarafından püskürtüldüğünü belirtti.

Reuters haber ajansına konuşan Irak ordusundan bir sözcü ise "Çatışma yok" dedi.

Saldırının gerçekleştiği nokta, Irak hükümetinin kontrolü altına almak istediği Türkiye'ye açılan sınır kapısının 40 kilometre güneyinde bulunuyor. Sınır kapısı, ABD'nin 1991 yılında Saddam Hüseyin'e karşı uçuşa yasak bölge ilan etmesi üzerine IKBY’nin kontrolüne geçmişti.

“Boru hattında sorun yok”

Öte yandan Reuters, boru hattında herhangi bir sıkıntı olmadığını yazdı. Ajansa konuşan bir kaynak, Salı günü itibariyle Ceyhan'a günlük 300 bin varil petrol gönderildiğini söyledi. Bu, bir önceki günden 50 bin varil daha fazla.

Irak-IKBY ilişkileri, bağımsızlık referandumunun ardından bozulmuştu. Karşılıklı açıklamaların ardından Irak ordusu, Şii Haşdi Şabi milisleriyle birlikte bir operasyon başlatmış ve IKBY'nin kontrolünde bulunan çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. Ele geçirilen bölgeler arasında Kerkük de bulunuyor. IKBY'nin bu operasyon nedeniyle kontrolündeki bölgelerin üçte birini kaybedebileceği belirtiliyor.

ETİKETLER

IKBYTürkiyeHaşdi ŞabipeşmergeIrak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24