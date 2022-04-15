IKBY Başbakanı Barzani İstanbul'da: Erdoğan ile görüşecek

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani İstanbul’a geldi. Barzani'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek üzere İstanbul’a geldi. Görüşmesinin Dolmabahçe Sarayı’nda yapılması bekleniyor.

Barzani’ye IKBY Dışişleri Bakanı Safin Dizayi'nin de eşlik ettiği belirtilirken, Ukrayna savaşının sürdüğü bir dönemde yapılan görüşmede Irak doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması dahil, çeşitli ikili ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.