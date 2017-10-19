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Politika

IKBY, Başbakan İbadi'nin diyalog çağrısını kabul etti

ERBİL, (DHA)- IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bakanlar Kurulu, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Erbil ile Bağdat arasında yaşanan sorunların çözümü için yaptığı diyalog çağrısını kabul ettiklerini açıkladı

19 Ekim 2017 20:41

ERBİL, (DHA)- IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bakanlar Kurulu, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi\'nin Erbil ile Bağdat arasında yaşanan sorunların çözümü için yaptığı diyalog çağrısını kabul ettiklerini açıkladı.
IKBY Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Neçirvan Barzani başkanlığında toplandı. Kerkük ve tartışmalı bölgelerde yaşanan olayların ele alındığı toplantıdan sonra yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi\'nin diyalog çağrısına yanıt verildi. Açıklamada şöyle denildi:
\"Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi\'nin Irak Anayasası çerçevesinde Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için yaptığı diyalog çağrısını, ortaklık ve ittifaklık çerçevesinde ele almaya ve müzakere yapmaya hazırdır. Aynı zamanda uluslararası toplulukların da, Erbil ile Bağdat arasında yapılacak diyaloglarda iki tarafa da yardım etmesini istiyoruz. Kürdistan Bölgesi\'ni hassas ve zorlu bir süreç bekliyor. Ancak Kürdistan halkı, geçmişte daha kötü süreçleri aştı, bugünleri de aşacağımızdan emin olsunlar. Tarihte de denendiği gibi Kürt halkının iradesi askeri müdahalelerle kırılmayacaktır. Irak\'taki sorunların çözümü askeri müdahale değildir.\"

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