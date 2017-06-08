IKBY bağımsızlık referandumu için tarih açıkladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani başkanlığında bir araya gelen Kürt siyasetçiler, bağımsızlık için yapılacak referandumun tarihini 25 Eylül olarak açıkladı.

Tarihi karar, Irak'ın kuzeyindeki Selahaddin kentinde biraraya gelen Kürt partilerin temsilcileri tarafından alındı.

Barzani'nin danışmanı Hemin Hawrami, referandum tarihini sosyal paylaşım sitesi Twitter'da duyurdu.

Bölgesel Kürt yönetimi bir süre önce Birleşmiş Milletler'e (BM) başvurarak, referandum için gözlemci talebinde bulunmuştu.

"Referandum Kerkük'ü de kapsayacak"

Barzani'nin danışmanı Hawrami, referandumun Kerkük, Sincar, Mahmur ve Hanekin gibi tartışmalı bölgeleri de kapsayacağını söyledi.

Statüsü tartışmalı olan petrol zengini Kerkük'ün nüfusunu Kürtler, Türkmenler ve Araplar oluşturuyor.

Saddam Hüseyin'in devrilmesinden sonra hazırlanan anayasa, Kerkük'ün statüsünün referandumla belirlenmesini öngörüyordu. Ancak, ABD işgali sonrası istikrarın bir türlü sağlanamadığı ülkede böyle bir referandum yapılmadı.

Geçtiğimiz aylarda Kerkük'teki resmi dairelere şehir konseyinin kararı ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bayrağının asılması, Erbil ile Bağdat arasında gerginliğe neden olmuş, Kerkük'ün statüsünü bir kez daha dünyanın gündemine taşımıştı.

Ankara'nın da tepki gösterdiği bu adım sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kerkük Kürtlerindir safsatasına Türkiye olarak asla uymuyoruz. Dolayısıyla 'bizimdir' diyerek böyle bir iddianın içerisine girmeyin, onun bedeli de ağır olur" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ne zaman kuruldu?

Türkiye, İran ve Suriye'ye sınırı olan Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim, 1992'de kuruldu. Irak'a bağlı olan özerk bölgenin bağımsızlığını ilan etmesi için referanduma gidilmesi bir süredir planlanıyordu.

Ancak IŞİD'in Musul'u ele geçirmesi, Kerkük'e yönelik saldırı düzenlemesi ve Kürt partiler arasındaki siyasi anlaşmazlık sürecin ertelenmesine neden oldu.

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AFP/Dpa/DHA,ÖA/CÖ