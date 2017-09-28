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IKBY: Bağdat'ın havalimanlarında gözlemci bulundurmasını görüşmeye hazırız

İstanbul, 28 Eylül (DHA) - Kuzey Irak'taki Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Ulaştırma Bakanı Mevlud Murad, Irak hükümetinin bölgedeki havalimanlarında gözlemci bulundurması konusunda görüşmeler yapmaya hazır olduklarını söyledi

28 Eylül 2017 12:47

İstanbul, 28 Eylül (DHA) - Kuzey Irak\'taki Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Ulaştırma Bakanı Mevlud Murad, Irak hükümetinin bölgedeki havalimanlarında gözlemci bulundurması konusunda görüşmeler yapmaya hazır olduklarını söyledi.
IKBY Bakanlar Kurulu Sekreteri Amanc Rahim de, Bağdat yönetiminin bölge hava sahasını kapatma yetkisinin bulunmadığını ileri sürdü.
Irak Başbakanı Haydar Abadi dün yaptığı açıklamada, IKBY\'nin Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının denetimini Cuma gününe kadar merkezi hükümete devretmesini talep etmiş ve hava sahasını kapatıp uçuşları askıya alacağı uyarısı yapmıştı.
Kürt Rudaw televizyonunun haberine göre Murad, Kürt hükümetinin \"Irak hükümetinin Erbil ve Sülaymaniye uluslararası havalimanlarında gözlemci bulundurması konusunda görüşmeler yapmaya hazır olduğunu\" söyledi.
Habere göre, Bakanlar Kurulu Sekreteri Rahim de, Bağdat yönetiminin aldığı kararların, IKBY Parlamentosu’ndan geçmediği sürece, Kürt Bölgesi’nde uygulanamayacağını savundu.
Rahim, bölge hava sahasının uçuşlara kapatılmasıyla ilgili de, \"Irak Anayasası’nın 110. Maddesi’nde hava sahasının kapatılmasıyla ilgili Bağdat’a bir yetki verilmiyor\" dedi.
Sivil Havacılık Yasası’nın 1974 tarihli 184. Maddesi’nin Baas dönemine ait olduğunu vurgulayan Rahim, bunun Irak Anayasası’nın federasyon sistemiyle ilgili 13. Maddesi’yle de çeliştiğini belirtti.
Habere göre IKBY Bakanlar Kurulu bugün, Başbakan Neçirvan Barzani başkanlığında toplanarak Bağdat yönetiminin referandumla ilgili aldığı kararları görüşecek.
Katar Hava Yolları: Erbil\'e yönelik seferler sürecek
Katar Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ekber el-Bakir de yaptığı açıklamada, Erbil uçuşlarının süreceğini açıkladı.
Katar resmi ajansı QNA\'da yer alan habere göre, el-Bekir, Katar Hava Yolları uçaklarının, \"hava sahasının kapatılması ya da uçuşlarda güvenlik sorunları\" gibi engeller olmadığı sürece Erbil uçuşlarını sürdüreceklerini belirtti.

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