İkbal Gürpınar ve Emre Ermiş çifti boşanma davasında karşılıklı olarak anlaştı

Sunucu İkbal Gürpınar, şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtığı eşi Emre Ermiş'le kağıt üzerinde anlaşmaya vardı.

26 Ekim’de bir araya gelerek boşanma protokolü imzalayan çift, sürtüşmeli davayı anlaşmalıya çevirdi. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Gürpınar bu protokolle, 100 bini maddi, 500 bini ise manevi olmak üzere toplam 600 bin liralık tazminat talebinden vazgeçmiş oldu.



Eşyalarını kendi aralarında paylaşan taraflar, anlaşma gereği birbirlerinden herhangi bir nafaka ya da katkı payı da istemeyecek.

Öte yandan ünlü sunucu, kadınlık onuru, kişilik hakları ve mesleki prestijini hedef alan açıklamaları nedeniyle davalı Emre Ermiş’e karşı dava açma hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.