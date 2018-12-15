İkbal Afyon Belediyespor Yüntaş - Galatasaray: 3-1

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Ebru Ayakta
İKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Fatih Cihan, Muhammed Ertuğrul, Caner Ekrem Çiçekoğlu, Nielp Klapwijk, Luke Smith, Mihajlo Stankovic (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Burak Hascan, Tunç Ayhan, Mehmet Hacıoğlu)
GALATASARAY: Selçuk Keskin, Oliver Venno, Justin Duff, Yasin Aydın, Rland Gergye, Doğukan Ulu (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratça, Özgür Türkmen, Emin Gök, Ufuk Minik, Muzaffer Yönet)
SETLER: 23-25, 25-19, 25-23, 25-23
SÜRE: 147 dakika (39, 35, 40, 33)
Voleybolda Efeler Ligi 11\'inci hafta karşılaşmasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Galatasaray\'ı kendi evinde 3-1 mağlup etti.
(FOTOĞRAFLI)