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Spor

İkbal Afyon Belediyespor Yüntaş - Galatasaray: 3-1

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) SALON: Prof

15 Aralık 2018 23:57

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Ebru Ayakta
İKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Fatih Cihan, Muhammed Ertuğrul, Caner Ekrem Çiçekoğlu, Nielp Klapwijk, Luke Smith, Mihajlo Stankovic (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Burak Hascan, Tunç Ayhan, Mehmet Hacıoğlu)
GALATASARAY: Selçuk Keskin, Oliver Venno, Justin Duff, Yasin Aydın, Rland Gergye, Doğukan Ulu (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratça, Özgür Türkmen, Emin Gök, Ufuk Minik, Muzaffer Yönet)
SETLER: 23-25, 25-19, 25-23, 25-23
SÜRE: 147 dakika (39, 35, 40, 33)

Voleybolda Efeler Ligi 11\'inci hafta karşılaşmasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Galatasaray\'ı kendi evinde 3-1 mağlup etti.

(FOTOĞRAFLI)

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