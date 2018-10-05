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Spor

İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Arkasspor: 1-3

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -  SALON: Atatürk HAKEMLER: Fikret Fidan (xx), Cevat Ülgen (xx) İKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Fatih (xx), Caner (xx), Stankovic (xx), Muhammet (xx), Klapwijk (xx), Smith (xx), Çağatay (xx), Beytullah (xx), Gökhan (xx), Tunç (

05 Ekim 2018 20:14

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - 
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Fikret Fidan (xx), Cevat Ülgen (xx)
İKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Fatih (xx), Caner (xx), Stankovic (xx), Muhammet (xx), Klapwijk (xx), Smith (xx), Çağatay (xx), Beytullah (xx), Gökhan (xx), Tunç (x), Mehmet (x), Burak (x)
ARKASSPOR: Radke (xxx), Bravo (xxx), Hasan (xxx), Adis (xx), Yiğit (xxx), Matic (xxx), Burak (xxx), Muhammed (xx), Taht (xx), Caner (xx)
SETLER: 25-20, 23-25, 21-25, 27-29
SÜRE: 108 dakika (26, 28, 24, 30)
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 4\'üncü Allways TSYD Voleybol Turnuvası\'nın açılış maçında Arkasspor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş\'ı 3-1 mağlup etti. 
Karşılaşmanın setleri 25-20, 23-25, 21-25 ve 27-29\'luk skorlarla sona erdi. Turnuvada yarın saat 15.00\'te Arkasspor-Arhavi Belediye, 17.00\'de Galatasaray-İkbal Afyon Belediye Yüntaş müsabakaları oynanacak.

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