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Spor

İkbal Afyon Belediye Yüntaş - Ziraat Bankası: 1-3

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR (DHA) SALON: Veysel Eroğlu HAKEMLER: Erdal Akıncı, Yasin Okumuş İKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Gökhan Çatal, Muhammed Ertuğrul, Niels Klapwijk, Luke Smith, Mihajlo Stankovic, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş

25 Kasım 2018 20:54

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR (DHA)

SALON: Veysel Eroğlu
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Yasin Okumuş
İKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Gökhan Çatal, Muhammed Ertuğrul, Niels Klapwijk, Luke Smith, Mihajlo Stankovic, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Fatih Cihan, Nazım Berk Özbek, Mehmet Hacıoğlu, Caner Çiçekoğlu, Ayhan Tunç)
ZİRAAT BANKASI: Enes Atlı, Ferhad Ghaemi, Michal Finger, Emre Vahit Savaş, Nikola Jovovic, Koray Şahin (Demir Kurt, Volkan Done, Oğuzhan Doğruluk, Selim Demir, Yunus Emre Tayaz)
SETLER: 21-25, 18-25, 31-29, 14-25
SÜRE: 117 dakika (26, 30, 39, 22)

Voleybol Efeler Ligi\'nin 7\'nci haftasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş evinde Ziraat Bankası\'na 3-1 mağlup oldu.
Lige istediği gibi başlayamayan İkbal Afyon Belediye Yüntaş evinde konuk ettiği Ziraat Bankası karşısında ilk iki seti 25-21 ve 25-18 kaybetti. Ev sahibi ekip 3\'üncü sette Klapwijk, Burak Hascan ve Luke\'nin art arda smaçlarıyla rakibi karşısında 5 sayı öne geçerken, Ziraat Bankası\'ndan Ferhad, Finger ve Emre\'nin smaçlarına engel olamadı. Ev sahibi İkbal Afyon Belediye Yüntaş, setin son sayısına kadar rakibinin peşini bırakmayarak seti 31-29 önde kapattı ve durumu 2-1 yaptı. 4\'üncü sete iyi başlayan Ziraat Bankası, İkbal Afyon Belediye Yüntaş\'ı 25-14 mağlup ederek, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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