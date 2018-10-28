İkbal Afyon Belediye Yüntaş - Tokat Belediye Plevnespor: 2-3

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Cihat Küçükboyacı

İKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Muhammed Ertuğrul, Caner Ekrem Çiçekoğlu, Nielps Klapwijk, Luke Smith, Mihajlo Stankovinc, Burak Hascan, (Fatih Cihan, Gökhan Çatal, Berk Nazım Özberk, Çağatay Durmuş, Behtullah Hatipoğlu, Tunç Ayhan, Mehmet Hacıoğlu, Fırat Fatih Kartal)

TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR: Mert Tetik, Halil İbrahim Akşeker, Murathan Kısal, Pajak Grzegorz, Okello Daudi, Dimitrii Bahov (Fırkal Julius, Çağlar Aksoy, Mesut Akman, Uğur Savaş, Fatih Ürün, Semih Çelik, Bedirhan Bülbül, Yiğit Onaylı)

SETLER: 26-28, 25-20, 25-22, 20-25, 12-15

SÜRE: 153 dakika (42, 29, 29, 29, 24)

Voleybol Efeler Ligi\'nde İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Tokat Belediye Plevnespor\'a 3-2 yenildi.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu\'nda oynanan karşılaşmaya her iki takım da etkili başladı. Maçın ilk setini konuk ekip Tokat Belediyesi Plevnespor 28-26 kazandı. İkinci sete daha iyi başlayan ve 25-20 önde kapatan ev sahibi takım setleri 1-1 yaptı. Müsabakanın üçüncü setine de etkili başlayan ev sahibi takım 25-22 galip gelerek durumu 2-1\'e getirdi. Maçın dördüncü setini konuk ekip Tokat Belediye Plevnespor 25-20 kazanarak setlerde 2-2\'lik eşitliği yakaladı. Maçın beşinci setini 15-12 kazanan Tokat Belediye Plevnespor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

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