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Spor

İkbal Afyon Belediye Yüntaş - Fenerbahçe: 1-3

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) -  SALON: Prof

08 Aralık 2018 23:10

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - 

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Arzu Emiroğlu
İKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Muhammet Ertuğrul, Caner Çiçekoğlu, Klapwijk, Smith, Stankovic, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Durmuş Çağatay, Mehmet Hacıoğlu, Gökhan Çatal, Fatih Cihan, Muhammed Ertuğrul)
FENERBAHÇE: Ulaş Kıyak, Ter Maat Wouter, Klinkenberg, İzzet Ünver, Hali İbrahim Kurt, Emre Batur, (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, Oğuzhan Karasu)
SETLER: 18-25, 25-17, 29-31, 16-25
SÜRE: 118 dakika (27, 29, 37, 25)

Voleybol\'da Efeler Ligi 9\'uncu hafta karşılaşmasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Fenerbahçe’ye sahasında 3-1 yenildi.

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