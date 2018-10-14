İkbal Afyon Belediye Yüntaş - Arkasspor: 1-3

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - Voleybol Efeler Ligi\'nde mücadele eden İkbal Afyon Belediye Yüntaş, sahasında İzmir ekibi Arkasspor\'a 3-1 mağlup oldu.

Voleybol Efeler Ligi\'nde İkbal Afyon Belediye Yüntaş ile Arkasspor maçı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu\'nda oynandı. Karşılaşmaya her iki takım da etkili başladı. İlk ve ikinci seti konuk ekip Arkasspor 19-25 ve 20-25 alarak rakibine 2-0 üstünlük sağladı. Ev sahibi Afyon Belediye rakibine üstünlük sağlayarak üçüncü seti 25-19 üstün tamamladı: 1-2.

Büyük bir mücadelenin verildiği 4\'üncü sette Arkasspor art arda bulduğu sayılarla 29-27 üstünlük sağlayarak sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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