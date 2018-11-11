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Spor

İkbal Afyon Belediye Yüntaş - Arhavi Belediyesi: 0-3

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR (DHA)  SALON: Prof

11 Kasım 2018 23:07

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR (DHA) 

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
HAKEMLER: Ozan Çağrı Sarıkaya, Yılmaz Duman
İKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Muhammed Ertuğrul, Burak Hascan, Stankovic, Klapwijk, Smith, Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Mehmet Hacıoğlu, Gökhan Çatal, Fatih Cihan, Durmuş Çağatay)
ARHAVİ BELEDİYESİ: Mustafa Ramazanoğlu, Armin, Roman Danilov, İereshchenko İan, Uğur Fatih Eren, Murat Palavar (Mehmet Özbek, Hamdi Erhan)
SETLER: 22-25, 18-25, 21-25
SÜRE: 86 dakika (30, 30, 26)

Voleybol Efeler Ligi’nde mücadele eden İkbal Afyon Belediye Yüntaş takımı evinde Artvin temsilcisi Arhavi Belediyesi’ne 3-0 mağlup oldu. Her iki takım da ilk sete etkili başladı. Art arda sayılar alan konuk ekip Arhavi Belediyesi 25-22 seti önde tamamladı. İkinci sette etkili olmaya çalışan ev sahibi, rakibinin smaçlarına engel olamayınca bu seti de 25-18 kaybetti. Üçüncü sette de ev sahibi takım rakibine karşı üstünlük sağlamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Konuk ekip Arhavi Belediyespor son seti 25-21, maçı da 3-0 kazandı.

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