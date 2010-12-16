-İKAMETİ OLMAYANLARA ZAMLI SU TARİFESİ GÜMÜŞHANE (A.A) - 16.12.2010 - Gümüşhane Belediye Meclisi, kentte yaşadığı halde ikametgahını farklı illerde gösteren abonelerin su ücretlerini yüzde 100 zamlı tahsil etme kararı aldı. Gümüşhane Belediye Başkanı Mustafa Canlı başkanlığında, belediye meclis salonunda gerçekleştirilen Aralık ayı toplantısında, 2011 yılında uygulanacak tarifeler görüşüldü. Su tarifelerine ilişkin gündem maddesinin görüşüldüğü sırada söz alan belediye meclis üyesi Bilal Özdener, kentte oturduğu halde ikametgahını başka ilde gösterenlere yönelik farklı bir uygulama yapılmasını önerdi. Uygulama ile Gümüşhane'de oturup da ikametgahı farklı illerde olanların çoğunluğunun kayıtlarını Gümüşhane'ye taşıyacağına inandığını ifade ederek, ''Bu durum Gümüşhane'nin gerçek nüfusunun ortaya çıkmasını, hizmetlerin ve mali planlamaların daha sağlıklı yapılmasını sağlayacak'' dedi. Konuşmaların ardından yeni yılda meskenlerde uygulanacak 1 metreküp suyun fiyatı, KDV hariç 1.37 liradan 1.40 liraya yükseltildi. Meclis ayrıca, Gümüşhane'de ikamet ettiği halde başka bir yeri ikametgah gösterenlerin su ücretlerine belediyeyi zarara uğrattıkları gerekçesiyle yüzde 100 zam yapılmasını oy birliğiyle kabul etti. -HEDEF, NÜFUSUN 10 BİN ARTMASI- Belediye Başkanı Canlı, toplantı sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan kararla Gümüşhane'nin nüfus sayısında yaklaşık 10 bin kişilik artış olmasını beklediklerini söyledi. Nüfusun artması halinde genel bütçeden alacakları payın da artacağını ifade eden Canlı, ''Uygulama ile kent nüfusunun artacağını, dolayısıyla bütçeden daha fazla pay alacağımızı düşünüyorum'' dedi. Canlı, şehrin prestiji açısından da nüfusunun fazla görünmesi gerektiğini kaydederek, ''Şu anda nüfusumuz son sayıma göre 27 bin 200 civarında. Bizim 10 bin 650 su abonemiz var. Bir evde ortalama 4 kişinin oturduğunu kabul edersek, 40 bin kişi eder. Hal böyle olunca vatandaşlarımızın ikametgah kayıtlarının burada olmadığını görüyoruz. Genel bütçeden alacağımız payın artmaması Gümüşhane için ciddi bir kayıptır. Meclisimizin aldığı kararın ardından herkesin vatandaşlık bilinci içerisinde ikametgahlarını buraya taşımalarını bekliyoruz'' diye konuştu.