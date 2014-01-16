İİT Genel Sekreteri: Kahveyi şekerli içerseniz, sizden şüphelenirler

Ankara’daki 6. Büyükelçiler Konferansı’nda İslam İşbirliği Teşkilatı yeni Genel Sekreteri İyad Medeni, büyükelçilere hitap etti. Medeni, “Kahvemi şekersiz içerim. Eğer kahvenizi şekerli içerseniz, karakterinizle ilgili şüpheler olduğu düşünülebiliyor” şeklinde konuştu.

Milliyet gazetesinden Burcu Karakaş’ın haberine göre, Ekmeleddin İhsanoğlu’ndan görevi devralan İİT’nin yeni Genel Sekreteri İyad Medeni, 6. Büyükelçiler Konferansı’nın 3. gününde dün büyükelçilere hitap etti. Medeni’nin konuşmasına ilginç ‘karakter’ açıklaması damga vurdu. Medeni, “Karakterimle ilgili şüpheleri silmek için söyleyeyim. Ben kahvemi şekersiz içerim. Siz buna ‘Sade’ diyorsunuz. Türkiye’de eğer kahvenize şeker atarsanız karakterinizle ilgili şüpheler olduğu düşünülebiliyor” dedi.

Kahve fıkrası ceza almıştı

Atatürk’e ‘şekerli kahve’ fıkrasıyla hakaret ettiği iddiasıyla 2008’de yargılanan eski Mimarsinan Belde Belediye Başkanı AKP'li Cuma Bozgeyik, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bozgeyik hakkındaki dava Selanik’te 2007’de düzenlenen bir gezide anlattığı fıkranın basına yansımasından sonra CHP Belde Belediye Başkanı Ali Ulvi Gökbulak’ın suç duyurusu üzerine açılmıştı. İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığı tarafından Bozgeyik‘in, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’un 1. maddesi uyarınca, ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ettiği ve sövdüğü’ gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti. Bozgeyik’in başına iş açan sözleri nedeniyle aldığı 1 yıl 3 hapis cezası beş yıl süreyle ertelenmişti.

Partisinden ihraç edilmişti

Bozgeyik, fıkra olayının kamuoyundan tepki alması üzerine partisinin de tepkisini çekmişti. Dönemin Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Ergün, “Bant çözümlerini istedim, parti hukuku açısından gerekeni yapacağız.

Öyle bir edepsizliği kabul etmem mümkün değil. Hem Atatürk’ün böyle bir fıkraya konu yapılması, hem de şekerli kahve içenlerin fıkrayla da olsa böyle bir itham altında bırakılması kabul edilebilir bir şey değil. Bu büyük bir edepsizlik” demişti. Bozgeyik daha sonra partisinin disiplin kurulu tarafından ihraç edilmişti.

Muttaki de Atatürk fıkrası anlatmıştı

Eski İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Muttaki de 2009’da Türk heyetinin İran’a yaptığı gezide ‘Atatürk ve şekerli kahve’ fıkrası anlatmıştı. Muttaki’nin anlattığı fıkra herhangi bir ima içermiyordu. Muttaki şu fıkrayı anlatmıştı:

“Bir gün Atatürk ve arkadaşları bir kahveye gitmişler. 7-8 kişiler. Kahveci geliyor, ‘Ne içiyorsunuz?’ diye soruyor. Atatürk, ‘Bana bir şekerli kahve’ diyor. Kahveci diğer heyete dönünce herkes ‘Kahve’ cevabını veriyor. Kahveci gidiyor. Ve az sonra kahvelerle geliyor. Atatürk’ün kahvesini veriyor. Sonra sırasıyla herkesin önüne kahvesini koyuyor. Kahveler içiliyor, tam gidilirken Atatürk kahveciyi çağırıyor: Çok merak ettim. Ben şekerli istedim ama diğer arkadaşlar bir şey söylemedi. Nereden bildin nasıl kahve içeceklerini? Kahveci cevap veriyor: - Tabii ki siz nasıl içerseniz öyle içerler diye düşündüm. İtiraz mı edecekler yani?”