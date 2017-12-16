İİT bildirgesinin İstanbul metninde “Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak tanıyoruz” ifadeleri yer almadı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nin İstanbul Deklarasyonu'nun İngilizce metni ile Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkçe sonuç metni arasında farklar olduğu ortaya çıktı.

T24 yazarı Yalçın Doğan’ın bugünkü (16 Aralık) köşeyazısında verilen bilgilere göre, bildirinin İngilizce metninde “Doğu Kudüs’ün Filistin devletinin başkenti olarak tanındığı"na dair herhangi bir ifade yer almadı.

İstanbul Deklarasyonu'nun İngilizce metnine bakıldığında, İİT Olağanüstü Zirvesi’nin sonuç bildirgesinin 6. maddesinde, T24’ün çevirisine göre şu ifadelere yer verildi:

"Filistin halkının özgürce yaşama talebinin bir sonucu olarak 1988’de Cezayir’de kurulan Filistin Devleti’ni tanımamış devletlere, bu hayati adımı atma çağrısında bulunuyoruz. Filistin Devlet’nin tanınması, son yaşanan olayların ışığında ortak aklı ve adaleti egemen kılmak adına dengeye ulaşmak için elzem hale gelmiştir.

Filistin Devleti’ni tanıdığımızı tekrarlarken, bütün dünyayı Doğu Kudüs’ü Filistin Devleti’nin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyoruz.”

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın resmi sitesinde İstanbul Deklarasyonu başlığıyla yayımlanan bildiriye ulaşmak için tıklayınız...

Bildirinin Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yer alan Türkçe metninde ise aynı maddeyle ilgili olarak şu ifadeler yer aldı:

"1988 yılında ilan edilen ve Filistin halkının hür yaşama iradesinin eseri olan Filistin Devleti’ni henüz tanımamış tüm ülkelere, vuku bulan gelişmeler ışığında artık bölgede aklıselimi ve adaleti ayakta tutacak bir dengenin sağlanabilmesi bakımından zaruri hale gelen bu önemli adımı atmaları ve derhal Filistin Devleti’ni tanımaları çağrısında bulunuyoruz.

Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devletini tanıdığımızı teyit ediyor, tüm dünyayı Doğu Kudüs’ü Filistin Devleti’nin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyoruz."

Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yer alan Türkçe metne ulaşmak için tıklayınız...

Zirvenin resmi final tebliğinin 8. maddesinde ise T24’ün İngilizceden yaptığı çeviriye göre şu ifadeler yer aldı:

Doğu Kudüs’ü Filistin Devleti’nin başkenti olarak ilan ediyor ve tüm ülkeleri Filistin Devleti’ni ve Doğu Kudüs’ü onun işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyoruz.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın resmi sitesinde nihai resmi tebliğ başlığı altında yer alan İngilizce metne ulaşmak için tıklayınız.