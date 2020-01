CHP'li Engin Altay: Türkiye hemen bugün Doğu Kudüs'te Filistin Büyükelçiliği'ni açmalıdır

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul Zirvesi'nde Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak ilan edilmesi kararını anımsatarak "Türkiye derhal hiç vakit kaybetmeden Doğu Kudüs'te Filistin Büyükelçiliğini hemen bugün açmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti bu vesileyle belki bölgede Ortadoğu'daki kaybettiği itibarını da biraz daha gidermiş onarmış olabilir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Engin Altay, İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul Zirvesi'nde Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak ilan edilmesi kararına ilişkin şunları söyledi: "Türkiye derhal hiç vakit kaybetmeden Doğu Kudüs'te Filistin Büyükelçiliğini hemen bugün açmalıdır. Kudüs ile ilgili güzel duyguları söylemekle Kudüs'ün değeri ve önemi hissettirilemez. Madem böyle madem bu iş uluslararası anlaşmalara rağmen bu raddeye getirilmiştir Türkiye Cumhuriyeti bu vesileyle belki bölgede Ortadoğu'daki kaybettiği itibarını da biraz daha gidermiş onarmış olabilir. Buradaki yaklaşımımız samimidir. Yapıcı muhalefettir. Biz Türkiye'ye yönelik dıştan gelecek her türlü tehdide karşı devletimizle ve hükümetle birlikte bu millete ve bu topraklara kol kanat germe açısından samimiyiz ve kararlıyız. Her türlü sosyal, siyasal desteğe hazırız. Dünya şunu bilmeli; Türkiye içerde siyasiler kavga edebilir ama Türkiye'nin ulusal bir sorunu, bölgeyle ilgili bir sorunu olduğu zaman iktidar ve muhalefet et tırnak gibidir anlayışını dünyaya hissettirmemiz lazım. Türkiye derhal hiç vakit kaybetmeden Doğu Kudüs'teki Başkonsolosluğu hiç vakit kaybetmeden büyükelçilik statüsüne çevirecek adımlar atmalıdır. Destekliyoruz arkasındayız. Bu vesileyle de hükümeti bir samimiyet testine tabi tutmak istemeyiz ama hükümetin bu konudaki samimiyetini de biz ve aziz milletimiz anlamış olur."

Engin Altay, ABD'de de devam eden davaya ilişkin şunları kaydetti: "Türkiye bu noktada bir ceza ile karşı karşıya gelirse ki bu bir ihtimal olarak ortada duruyor. Senin bakanlarının rüşvet alarak kurdukları bu kirli ilişki BM ve ABD'nin İran'a yönelik ambargonun bir şekilde delinmesi sebebiyle Amerikan hükümetinin uğradığı zarar tazmininde milletin kesesine, asgari ücretine dokunmayın. Milletin alın terine dokunmayın. BU parayı ödemek gerekirse ne yapacağız? Zafer Çağlayan'ın Muammer Güler'in ve Egemen Bağış'ın kendilerinin ve birinci derece yakınlarının mal varlıklarına el koyacağız. Bunu hükümete bir tavsiye olarak söylüyorum ve ceza buradan ödenecekse ödenecek. Bu cezanın ödenmesini için milletin kesesine ve beytülmala uzatırsanız o eli kırarız. Zarrab'ın mal varlığına el konuldu. Bu 3 bakanı mal varlıkları da bu cezayı ödemeye yetmezse Zarrab'ın el el koyduğunuz mal varlıklarını da satın, paraları değerlendirin ve bu cezayı ödeyin. Bu cezayı millet ödememeli."

"Soylu ile cumartesi gübü TBMM'de hesaplaşacağız"

Engin Altay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakarette bulunduğunu kaydederek şu ifadeleri kullandı: "Süleyman Soylu ile Cumartesi günü malum kendisinin bütçesi var. Süleyman Soylu ile ilgili Cumartesi günü Genel Başkanımıza yaptığı tehdit kabul edilebilir bir şey değildir. Siyasette tehdit olmaz demiyorum. Siyasiler birbirlerini tehdit eder, birbirleriyle münakaşa ederler. Yüksek dozajlı sataşma, eleştiriler olur bu ayrı. Ama devletin emniyet kuvvetleri, jandarma, istihbarat teşkilatını elinde bulunduran bir hükümet yetkilisi ana muhalefet partisi liderine 'sen bittin, sen kime karşı olduğunun farkında değilsin' derse bu bir siyasi tehditten öte emrindeki kuvvetlere bir talimat niteliği taşır ki bu demokrasi de sözün bittiği yerdir. Ben eminim ki o sözleri söylediği için çok pişmandır ve o gece uyuyamamıştır Süleyman Soylu. Cumartesi günü kendisiyle TBMM'de hesaplaşacağız."