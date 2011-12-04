







IŞIL ÖZ/ T24



Bilimsel düşüncenin yaygınlaşması için:

III. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu



Üniversite Konseyleri Derneği’nin düzenlediği III. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu 17-18 Aralık tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Evrim biyoloğu ve yazar Prof. Dr. Richard Dawkins’in de telekonferans ile katılacağı sempozyumun oturum başlıkları şöyle: İnsan Evrimi, Moleküler Evrim, Ekoloji ve Evrim, Evrim Eğitimi, Biyoloji Felsefesi.



Bu buluşma, evrim kuramının daha güçlü şekilde vurgulanması, dünyada ve Türkiye’de evrim üzerine yapılan çalışmaların paylaşılması ve evrim karşıtı bilim dışı unsurların karşısında alınacak tavrın ortaklaştırılması açısından önemli.



Aydınlık fikirler ve üretken bir topluma yönelik atılan önemli adımlardan birinin “Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumları” olduğunu bilerek, bu çabanın gelenekselleşmesi isteğiyle üçüncüsü için yola koyulan bilim insanları, evrim kuramına ve bilimsel düşünceye su gibi, hava gibi ihtiyaç olduğunun altını çiziyorlar: “Doğadaki canlı çeşitliliği, ortak mekanizmalar, genetik yapıdaki süreklilik gibi birçok süreci ve olguyu açıklayan evrim kuramı bugün halk sağlığı, tarım, çevrenin korunması gibi farklı alanlarda uygulama yeri buluyor. Fosil bilimdeki buluntulardan moleküler genetiğin verilerine kadar birçok farklı bulgu evrim kuramı sayesinde insanın doğadaki yerine ışık tutuyor. Bilim dünyasında bu kadar önemli ilerlemeler yaratan ve ana kuramlardan biri olan evrim kuramı ülkemizde bilim düşmanı çevreler tarafından durmaksızın tahrip edilmeye çalışılıyor. Yıllar içerisinde evrim kuramının müfredattaki içeriğinin azaltılmasının ötesinde, bugün öğretimini engellemek için derslerinde evrimden bahseden öğretmenler hakkında soruşturma açılması olağanlaşmış durumda. Evrim kuramını reddeden bilim dışı yaklaşım resmi kanallardan destek aldıkça, sahte fosil sergileri açanlar üniversitelerde boy gösterme cüreti buluyor. Gerici düşünce, toplumun aklını kuşatmak için üniversiteyi ve bilimi tahakkümü altına almaya uğraşıyor.”



Peki, kim bu isimler?

Bilim Kurulu:

Prof. Dr. Aslı Tolun - Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Ayhan Sol - ODTÜ

Prof. Dr. Aykut Kence - ODTÜ

Doç. Dr. Cemal Ün – Ege Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Devrim Güven – Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Ergi Deniz Özsoy - Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Füsun Gümüşel - Gebze Yüksek Teknoloji

Prof. Dr. H. Hüseyin Başıbüyük - Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. İzge Günal - Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Mahinur Akkaya - ODTÜ

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan - İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Nezhun Gören – Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Oğuz Altungöz - Dokuz Eylül Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Özgür Taşkın - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Raşit Bilgin – Boğaziçi Üniveristesi

Prof. Dr. Serdar Demirgören - Ege Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Serhat İrez - Marmara Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Şenay Vural Korkut – Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Yaman Örs - Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe – Trakya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Zeki Apaydın - Ondokuz Mayıs Üniversitesi



Düzenleme Kurulu:

Betül Kacar Arslan - Georgia Tech - ABD

Çiçek Dilek Bakanay - Marmara Üniversitesi

Ebru Aylar - Ankara Üniversitesi

Ezgi Altınışık - İstanbul Üniversitesi

Gökhan Akbay - ODTÜ

Iraz Akış - İstanbul Üniversitesi

İstem Fer - İTÜ

Kahraman İpekdal - Ahi Evran Üniversitesi

Mehmet Somel – UC Berkeley – ABD

Zelal Özgür Durmuş - Marmara Üniversitesi





Sempozyum’da öğretmen çalıştayı







Sempozyumun ikinci gününde, evrimi anlamak ve anlatmak konusunda yaşanan sorunları bir ölçüde azaltmak için akademisyenlerin ve öğretmenlerin biraraya geleceği bir çalıştay da gerçekleştirilecek. Bu çalıştaya katılmak isteyen öğretmenlerin iletisim@evrimsempozyumu.org adresine e-posta göndermeleri gerekiyor.



Evrim kuramının öğretilmesi ve evrim alanındaki çalışmaların yaygınlaşması amacıyla düzenlenen bu sempozyuma başta akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler olmak üzere herkes davetli.

Ayrıntılı bilgi için: www.evrimsempozyumu.org



