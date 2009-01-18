III. Abdülhamid kim olacak?

Dün geldiği İstanbul’da bir basın toplantısı düzenleyen Hamas’ın resmi sözcüsü Dr. Sami Ebu Zuhri, Başbakan Tayyip Erdoğan’ı göklere çıkarttı.



Zuhri, son günlerde İsrail’e yönelttiği sert eleştirilerle dikkat çeken ve Arap ülkelerindeki sokak gösterilerinde artık posterleri taşınan Başbakan Erdoğan için “Birçok Arap liderinin göremediğini, Başbakan Erdoğan gördü. Türkiye, Arapların yapamadığını yapıyor” dedi.

Hamas sözcüsünün, ayrıca “Türkiye Gazze hududunda olsaydı, bunlar yaşanmazdı” sözleri de dikkat çekiciydi.



Zuhri’nin bu sözleri, bir ay kadar önce, Hamas’ın Şam’da yaşayan lideri Halid Meşal’in sarf ettiği, ancak Türk kamuoyunun dikkatinden kaçan bir açıklamasını akla getirdi. Meşal, Aralık 2008’de köktendinci Vakit gazetesinin temsilcisine Şam’daki evinin Osmanlı armasıyla süslü odasında verdiği mülakatta aynen şunları söylemişti:



“Sultan Abdülhamid Han’ın siyonistlere karşı olan, o onurlu duruşu çok önemli. Bunu unutamayız. Türk halkı, Osmanlı’ya yakışanı yapmaya devam etsin. Türkiye’deki tüm İslami hareketler bizim için çok kıymetlidir. Özellikle Üstad Erbakan, bizim için çok önemlidir. O, siyonizmi ümmet’e anlatan çağımızın Abdülhamidi’dir.”



Görünen o ki, Başbakan Erdoğan’ın son üç yıldır Hamas’la ilişkileri iyi bir çizgide götürmek için Meşal’i Türkiye’ye davet etmek gibi riskli girişimler üstlenmesine rağmen, Meşal kredileri yine de Erbakan hocaya açıyor. Belki de Erbakan’ı bu şekilde yücelterek, işi kızıştırıyor, Erbakan’ın rahle-i tedrisinden geçerek yetişen Erdoğan’ı, daha da sert bir çizgiye çekmeye çalışıyor.



Zaten 16 Ocak gün köktendinci çizgideki Vakit gazetesinin Ankara Temsilcisi Serdar Arseven İsrail’in Türkiye’ye gücünün yetip yetemeyeceği sorgularken, “Yetmez, Osmanlı kaldıysa!.. Yetmez; Halid Meşal’in duasında dile getirdiği gibi, Türkiye III. Abdülhamid olursa!...” diye yazmıştı.



Galiba, bazı İslamcı çevrelerde bir Üçüncü Abdülhamid efsanesinin yeryüzünde gözükmesine dönük bir beklenti var. Abdülhamid, yaşayan bir Türk şahsiyetinin kimliğinde de belirebilir.

Ama bu, Meşal’e bakılırsa Erbakan Hoca...

