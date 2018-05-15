IIF: Peso ve liranın değer kaybı “Taper Tantrum” dönemini de geçti

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Mayıs (DHA) - Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Türkiye ve Arjantin odaklı hazırladığı bir raporda, iki ülkenin para birimlerinin, 2013 yılında dönemin Fed Başkanı Ben Bernanke’nin sıkılaştırmaya ilişkin ilk açıklamasıyla başlayan çalkantı “Taper Tantrum” döneminden bile daha çok değer kaybettiğine dikkat çekti.

IIF tarafından yayınlanan raporda gelişmekte olan ülke para birimlerinin 2013 Taper Tantrum dönemindeki dört aylık süredeki kayıplarıyla Şubat-Mayıs 2013 dönemi değer kayıpları karşılaştırıldı. Bu karşılaştırma sonucunda Arjantin pesosu ve Türk lirası 2013 Taper Tantrum’undan da fazla değer kaybeden gelişmekte olan ülke paraları arasında.

Rus rublesi, Polonya zlotisi, Macaristan forinti de Taper Tantrum döneminden de fazla değer kaybeden para birimleri arasında.

“Küresel Makro Görüşler – Arjantin’le Yapılan Anlaşma” başlıkla yayınlanan rapor IIF Yönetici Direktörü Robin Brooks, Latam Araştırma Başkanı Martin Castellano ve Kıdemli Ekonomist Jonathan Fortun tarafından kaleme alındı.

Gelişmekte olan ekonomilerin kırılganlıklarına yönelik hazırlanan raporun Türkiye ve Arjantin’ odaklanarak hazırlandığı belirtildi.

Raporda yer verilen bazı tespit ve değerlendirmeler şöyle:

“Arjantin izole bir vaka mı yoksa buz dağının sadece görünen yüzü mü?”

“Küresel faiz oranlarındaki artış trendiyle yıl başından bu yana gelişmekte olan ülkelerin kırılganlıklarının artmasından endişe ediyorduk.

“Gelişmekte olan ülkelerin Şubat ayından bugüne kadar yaşadığı değer kaybı ile 2013 yılında dönemin Fed Başkanı Ben Bernanke’nin açıklamalarıyla başlayan Taper Tantrum dönemindeki dört ayda yaşadığı değer kaybını karşılaştırdık.

“Bu karşılaştırmaya göre şu anda yaşanan şok, 2013’e göre çok daha küçük. Uzun vadeli ABD tahvilleri 2013 yılındaki zirvelerinin neredeyse yarısında.

“Birçok gelişmekte olan ülke parası Şubat-Mayıs 2018 döneminde 2013’teki dört aylık dönem kadar veya daha fazla değer kaybı yaşadı.

“Bu da gelişmekte olan ülkelerin yükselen küresel faizlere yönelik hassasiyetinden kaynaklanıyor.”