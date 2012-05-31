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Dünya

II. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez bir devlet başkanı mahkûm edildi

Liberya eski Devlet Başkanı Charles Taylor 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Taylor, İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası bir mahkeme tarafından hapse mahkûm edilen ilk devlet başkanı oldu

31 Mayıs 2012 17:42

Hollanda'da bulunan Sierra Leone Özel Mahkemesi savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten yargılanan Liberya eski Devlet Başkanı Charles Taylor’ı 50 yıl hapse mahkûm etti.

1991-2001 yılları arasında Sierre Leone'de süren iç savaş sırasında Birleşik Devrimci Cephe (RUF) adlı isyancı gruba destek veren 64 yaşındaki eski devlet başkanı 11 ayrı suçlama ile yargılanıyordu. Bunlar arasında cinayet, sakat bırakma, tecavüz, 15 yaşından küçük çocukları zorla askere alma gibi çeşitli suçlar bulunuyor.

Birleşik Devrimci Cephe'ye bağlı isyancılar Sierra Leone'de 120 bin kişinin ölümünden ve binlerce kişinin de yaralanıp sakat kalmasından sorumlu tutuluyor.


80 yıl istenmişti


Lahey yakınlarındaki Leidschendam kentinde bulunan mahkemede savcı Brenda Hollis 5 yıldır yargılanan Taylor hakkında daha önce 80 yıl hapis cezası talebinde bulunmuştu. Mahkeme nisan ayındaki duruşmasında Taylor'ın suçlu bulunduğunu açıklamış ancak cezası hakkında karar sonraya bırakılmıştı.

Savcı Brenda Hollis mahkeme hükmünü temyize götürüp götürmeyeceklerine henüz karar vermediklerini belirterek şunları söyledi: “Verilen hüküm, kesilen kol ve bacakları yerine koymayacak, öldürülenlerin hayatlarını geri getirmeyecek. Cinsel şiddete maruz kalan kurbanların yaralarını kapatmayacak, çocuk asker veya köle haline getirilenlerin taşıdığı duygusal ve psikolojik yaraları ortadan kaldırmayacak. Sadece hayatta kalacak kadar şanslı olanlar için belli bir ölçüde adaleti sağlıyor.”

Taylor'ın avukatlarının da kararı temyize götürmek için iki haftalık bir zamanı bulunuyor.
Taylor İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Nazileri yargılamak için kurulan Nürnberg mahkemelerinden bu yana uluslararası bir mahkemede hüküm giyen ilk devlet başkanı oldu.

(Deutsche Welle Türkçe)

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