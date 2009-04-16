II. Abdülhamit'in torunun torunu öldü

Bursa'nın İznik İlçesi'nde yaşayan II. Abdülhamit'in torununun torunu 67 yaşındaki Selim Ethem, beyin kanaması sonucu dün yaşamını yitirdi.



II. Abdülhamit'in oğlu Şehzade Mehmet Selim'in kızı Nemika Sultan'ın torunu olan Lübnan'da dünyaya gelen Selim Ethem, geçirdiği beyin kanaması sonucu bir süredir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Selim Ethem dün yeniden beyin kanaması geçirerek yaşamını yitirdi.



İznik'in Çakırcı Köyü'ndeki bir çiftlik evinde İngiliz asıllı eşi Azize Ethem'le yaşayan Selim Ethem, bugün ikindi namazının ardından Yeşil Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verilecek.



İngiliz asıllı eşi Azize Ethem'den çocuğu olmayan Selim Ethem, 9 yıl önce İngiltere'den gelip Bursa'nın İznik İlçesi'ne yerleşmişti.