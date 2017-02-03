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II. Abdülhamit’in torunu çeyrek yüzyıl atladı: Napolyon dedem için demiş ki…

"Benden sonraki ikinci zengindir Abdülhamid Han..."

03 Şubat 2017 01:45

II. Abdülhamit’in torunu Nilhan Osmanoğlu, 1821’de ölen Napolyon’un 1842 doğan dedesi için “Benden sonraki ikinci zengindir Abdülhamid Han” dediğini iddia etti.

II. Abdülhamit'in beşinci kuşak torunu olan Nilhan Osmanoğlu Galatasaray Adası'ndan (Suada) hak iddia etmişti. Suada'nın tapusunun II. Abdülhamit'in üzerinde olduğunu öne süren Osmanoğlu, birçok yer gibi buralarda da haklarının olduğunu ve konunun çözülmemesi halinde İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğini söylemişti. 

Osmanoğlu, bu hakları iddia ederken dedesi ile aynı dönemde yaşamayan Napolyon’un 2’inci Abdülhamit için övgü dolu sözler söylediğini iddia etti.

Osmanoğlu’nun 2014'te söylediği sözler tekrar gündem oldu. İşte o sözler:

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