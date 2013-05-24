II. Abdülhamid'e onursal doktora verilecek

Osmanlı Devleti'nde 33 yıl boyunca padişahlık yaptıktan sonra tahttan indirilen ve 10 Şubat 1918’de hayatını kaybeden II. Abdülhamid’e onursal doktora unvanı verilecek.

Hicaz Demiryolu çalışmaları dolayısıyla Karabük Üniversitesi (KBÜ) Raylı Sistemler Mühendisliği Bölümü'nce verilecek onursal doktora diploması için KBÜ Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu'nda 25 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek. Törende diplomayı Abdulhamid Han adına Osmanlı hanedanının Türkiye'de yaşayan en yaşlı üyesi Harun Osmanoğlu alacak.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, raylı sistemler konusunda Karabük'ün sadece Türkiye'de değil, bölgede merkez olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, II. Abdülhamid'e Raylı Sistemler Mühendisliği akademisyenlerinin ve öğrencilerinin teklifi ile demir yollarına verdiği önemden dolayı doktora verme kararı aldıklarını ifade eden Uysal, "Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük demir yolu projeleri 34. Osmanlı Sultanı II. Abdulhamid zamanında yapılmıştır. Bu dönemde Hicaz Demiryolu çalışmaları da başlatılmıştır. Karabük şehri ve üniversitesi demiryolu alanında merkez olacaktır. Bu alanda çok büyük projelerimiz var. Raylı sistemler konusunda akademisyenler yetiştirmekteyiz. Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ise ülkemizin hatta bölge ülkeleri içinde en kaliteli ve 70 metre uzunluğunda rayları üretmektedir. Şimdiki hedef vagon ve tekerlektir. KARDEMİR'e ait bir makas fabrikası da mevcuttur. Böyle bir büyüğümüze böyle bir doktorayı bizim üniversitemiz verebilirdi. Bunu yaptık." şeklinde konuştu.