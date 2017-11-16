II. Abdülhamid'e dilekçe vermişlerdi; istekleri 118 yıl sonra gerçekleşti

Çankırı'da 1899 yılında 2. Abdulhamid'den dilekçeyle içme suyu ve sulama ihtiyaçlarını karşılamak için baraj yapılmasını isteyen köylülerin talebi, 118 yıl sonra yerine getirildi. DSİ 5. Bölge Müdürü Dündar, "Sultan II. Abdülhamid Han'dan istenilen Çankırı Korgun Ildızım Barajı'nı tamamlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

CNN Türk'ün haberine göre, Çankırı'nın Korgun ilçesi Ildızım köyü sakinlerinin 1899 yılında Sultan 2. Abdulhamid'e verdikleri dilekçeyle talep ettikleri içme suyu ve sulama barajı, 118 yıl sonra yapıldı. Ildızım köyü sakinleri, yaşadıkları su sorununun çözülmesi için 1899'da 2. Abdulhamid'e dilekçe yazdı. Dilekçede "Çankırı'nın Ildızım köyünde tatlı su bulunmaması sebebiyle yağmur ve kar sularını biriktirerek ihtiyacımızı gideriyoruz. Suların toplandığı boğazın önünde bir bent olmadığından biriken sular akıp gitmektedir. Buraya bir bent inşası için yetersiz kalan paranın padişah tarafından karşılanmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bugüne kadar çeşitli nedenlerle gerçekleştirilemeyen baraj yatırımına, dilekçenin üzerinden 116 yıl geçmesinin ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığınca başlandı. Yaklaşık 2 yıl süren çalışmanın ardından tamamlanan Ildızım (Demirçevre) Barajı, köylülerin hizmetine sunuldu.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 5. Bölge Müdürü Mahmut Dündar açıklamada, asırlık rüyayı gerçekleştirerek Korgun'daki 2 bin 930 dekar araziyi suyla buluşturduklarını söyledi.

Köylülerin 118 yıl önceki isteklerini yerine getirdiklerine işaret eden Dündar, "DSİ camiası olarak Sultan 2. Abdulhamid Han'dan istenilen Çankırı Korgun Ildızım Barajı'nı tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Temelden 39 metre yüksekliğinde, 205 bin metreküp gövde dolgu hacmine sahip projeyle, ülke ekonomisine 2 milyon lira katkı sağlanacak." dedi. Dündar, projenin hayata geçirilmesine destek veren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve DSİ Genel Müdürü Murat Acu'ya teşekkür ederek, barajın Çankırı ve bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Uzun yıllar bekledik"

Ildızım Köyü Muhtarı Mehmet Halil Türkyılmaz da baraja kavuştukları için mutlu olduklarını, köylülerin bunu uzun yıllar beklediğini dile getirdi.

Bugüne kadar hem içme suyu hem de arazilerini sulama konusunda sorun yaşadıklarını anlatan Türkyılmaz, "Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve Bakanımız Veysel Eroğlu'na köylüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Yazın 3 ay su içemiyorduk, içme suyumuz yetmiyordu. Ama gölet sayesinde inşallah içme suyuna, arazi sulamasına kavuştuk." diye konuştu.