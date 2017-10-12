İhtiyar delikanlılar bocce ile zinde kalıyor

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN 100\'ncü Yıl Atatürk Huzurevi’nde kalan ve 72- 86 yaşlarındaki huzurevi sakinleri yaptıkları bocce sporu ile zinde kalıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından uygulanan proje ile huzurevlerindeki yaşlılar bocce sporu ile tanıştı. Erzincan’daki 100\'üncü Yıl Atatürk Huzurevi sakinleri, kurum bahçesinde kurulan sahada her gün düzenli olarak bocce oynarken, eğlenceli anlar geçiriyor. Güzel havayı fırsat bilen huzurevi sakinleri spor kıyafetleri ile düzenli olarak özel bocce sahasında antreman yapıyor. İhtiyar delikanlıların seyircileri de yine huzurevindeki arkadaşları tarafından merakla izleniyor. İki takım halinde kurallara göre mücadele eden yaşlılar keyifli anlar geçiriyor. 86 Yaşındaki Mustafa Bucak, yaklaşık 6 ay önce bocce oynamaya başladıklarını belirterek, \"Hergün bahçemizde arkadaşlarımızla keyif alarak oynuyoruz\" dedi.

Bocce sporu ile ilk kez huzurevinde tanıştığını söyleyen 72 yaşındaki Hüseyin Gülşen ise, çok güzel eğlenceli bir spor, herkesin oynamasını tavsiye ederim\" diye konuştu.

Bocce sporunun huzurevinde kalan yaşlılar için sağlıklı bir spor olduğunu ifade eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammer Doğan ise \"Bocce sporu, yaşlılar için hem eğlence hemde fiziksel aktivite sağlıyor. Oyunu oynarken, yürüyor, eğilip kalkıyor, kollarını ve ayaklarını güçlendiriyorlar. Böylelikle aktif olarak yaşlanıyorlar. Aynı zamanda daha da sosyalleşiyorlar. Amacımız Türkiye’deki huzurevleri arasında kurulan yaşlılar ligine katılmak. Bunun için 3’er kişilik iki takım oluşturduk. Önümüzdeki yıl müsabakalarda yer almak için antremanlarımız devam ediyor\" dedi.

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