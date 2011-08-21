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Yaşam

İhtiyaç sahibi ve bağışcılar aynı sofrada ŞANLIURFA (A.A)

21 Ağustos 2011 01:01

-İhtiyaç sahibi ve bağışcılar aynı sofrada ŞANLIURFA (A.A) - 20.08.2011 - Deniz Feneri Derneği, ''Yetim Sofrası'' projesi kapsamında, Şanlıurfa'da yetim ve öksüz ailelerinin yanı sıra ihtiyaç sahipleri, gönüllüler ve bağışçıları aynı iftar sofrasında buluşturdu. Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Recep Koçak, Şehitlik Çamlık Parkı'nda düzenlenen iftar öncesi yaptığı konuşmada, her yıl ramazan ayında bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirterek, iftar sofrasında yardım alan aileleri ve bağışçıları buluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Söz konusu etkinliği daha önce de başka illerde yaptıklarını hatırlatan Koçak, şunları kaydetti:  ''Bugün dört başı mamur olan bir masada buluştuk. Varlıklıların, varlıklıları ağırladığı bir sofra değil bu. Şanlıurfa'da da bugün böyle güzel bir sofra etrafında buluştuk. Bugün ayrıca 100 çocuğumuza, bayram harçlıklarını vereceğiz. Hayırseverlerimiz onlara ulaştırmamız için bizlere bu harçlıkları emanet etti. Biz de onlara dağıtacağız.'' -''Somali'de hastane işletiyoruz'' Recep Koçak, konuşmasında derneğin Somali için yürüttüğü yardım kampanyalarına da değindi. Derneğin Somali'deki çalışmalarını genel sekreterleri aracılığıyla sürdürdüklerini ifade eden Koçak, ''Yardımlarımız devam ediyor. Orada bir hastanenin işletmesini de üstlendik. Şu an hastanede, hasta kabulüne başlandı. Bir haftada 850 çocuğun tedavisi gerçekleştirildi. Somali'ye yardım kampanyamız yıl sonuna kadar sürecek. Orada üç ayaklı bir çalışma yürütüyoruz. Birincisi gıda yardımları, ikincisi su kuyularının açılması, üçüncüsü de sağlık hizmetleri alanındaki yatırımlar'' diye konuştu. İftarın ardından yetim çocuklar için hazırlanan bayram harçlıkları annelerine, imza karşılığında verildi. Ayrıca çocuklara giysi ve oyuncak da hediye edildi.

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