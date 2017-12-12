İhtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet yardımı

İSTANBUL, (DHA)- BEYKOZ Belediyesi, ilçede yaşayan çocukların kışlık kıyafet ihtiyacını karşıladı. Yeni kıyafetlere sahip olmanın heyecanını yaşayan çocukların ve ailelerinin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek maddi durumu yetersiz olan çocukların kışlık kıyafet ihtiyacını karşılayan Beykoz Belediyesi, 2 bin 500 çocuğa yardım eli uzattı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi içerisinde yer alan Toplumsal Destek Merkezi (TODEM)\'de düzenlenen yardım programına yüzlerce çocuk ailesi ile birlikte geldi. Kış ayı boyunca 5 bin çocuğun kışlık kıyafet ihtiyaçlarının karşılanacağı TODEM\'e gelen yüzlerce çocuk istedikleri kıyafetlere seçerek sahip olmanın mutluluğunu yaşadı.

İHTİYACI OLAN AİLELER TESPİT EDİLİP DAVET EDİLİYOR

Yardım öncesi telefonuna gelen mesaj ile TODEM\'e davet edildiğini ifade eden iki çocuk annesi Nurcan Aksoy, yapılan kıyafet yardımının ihtiyacı olan kişiler için çok güzel bir hizmet olduğunu söyledi. Eşinin cezaevinde olduğunu ve kendisinin hastalığından ötürü çalışamadığını kaydeden 2 çocuk annesi Gönül Akmehmet ise, belediyenin sunduğu imkanlarla geçindiğini belirtti. Akmehmet, \"Belediye önce evimize gelip bakıyor, durumumuzun yardıma uygun olması halinde yardım için bize ulaşıyorlar\" diye konuştu.

\"LAF OLSUN DİYE DEĞİL; YARDIM OLSUN DİYE İŞ YAPIYORUZ\"

Çocuklara kışlık kıyafet yardımını büyük bir memnuniyetle yaptıklarını belirten Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, \"Bugün çocukların gönlünü kazanmaya çalışıyoruz onları mutlu görmek bizleri memnun ediyor. Beykoz belediyesi olarak bölgemizdeki çocukları kış sezonuna hazırlıyoruz. Onlar için burada kaliteli mal getiriyoruz sıfır kıyafet ve ayakkabı imkanı sunuyoruz. Laf olsun diye değil; iş olsun diye yardım yapıyoruz\" şeklinde konuştu.

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